Mieszkańcy Karsiboru czekają na to od lat [ZDJĘCIA]

fot. UM Świnoujście fot. UM Świnoujście

Miejsce do wypoczynku, grillowania i plac zabaw dla dzieci. To inwestycja, na którą mieszkańcy wyspy Karsibór w Świnoujściu czekali od dawna.

Choć znalezienie wykonawcy trwało niemal rok, dziś trwają ostatnie prace przy budowie placu piknikowego.



Brak firm chętnych do udziału w przetargu spowodował, że wykonawcę placu piknikowego na wyspie Karsibór udało się wyłonić dopiero za czwartym razem. W środę miejsce przy Kanale Piastowskim jest już w ostatniej fazie budowy. Trwają roboty wykończeniowe, a całość ma być oddana jeszcze w listopadzie.



Mieszkańcy i goście wyspy będą mieli do dyspozycji grille, stoły z ławami i wiatę chroniącą przed opadami. Tuż obok powstał niewielki plac zabaw. Koszt inwestycji, to 396 tys. złotych, z czego niemal 144 tys. złotych to dofinansowanie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.