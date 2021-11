Lekarze apelują: Szanowny Panie zrób badanie!

Błękitna wstążka to symbol walki z rakiem prostaty. źródło: Fot. pixabay.com / Free-Photos (CC0 domena publiczna)

19 procent wszystkich nowotworów u mężczyzn to rak prostaty - to dane z województwa zachodniopomorskiego. To najczęściej występujący nowotwór u panów.

Mężczyźni jednak nadal za rzadko się badają - alarmują lekarze. Badania trzeba robić, bo rak prostaty nie daje zazwyczaj dolegliwości, które mogą zaalarmować pacjenta.



Chodzi o badanie PSA i palpacyjne prostaty - mówi dr n. med. Artur Lemiński, specjalista urolog z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej szpitala na Pomorzanach w Szczecinie.



- Po ukończeniu 50. roku życia, powinni wykonać te dwa najprostsze badania profilaktyczne, mianowicie oznaczyć sobie stężenie PSA we krwi oraz wykonać u urologa badanie palpacyjne gruczołu krokowego. To jest ten czynnik, który większość panów odstrasza - tłumaczy dr n. med. Lemiński.



Z rakiem prostaty wygrał pan Henryk. Jak przyznaje badać zaczął się za późno:- Kiedy zacząłem odczuwać problemy z oddawaniem moczu, przerywaniem snu w nocy. To są takie typowe objawy, jak następuje rozrost tego gruczołu.



W Polsce rocznie notuje się około 20 tysięcy zachorowań na raka prostaty.