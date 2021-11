Szlabany pod domami. To efekt podwyżek w SPP [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

By chronić miejsca parkingowe - pod domami, dla mieszkańców, postawili szlaban. Na taki krok zdecydowało się już kilka wspólnot w śródmieściu Szczecina.

To przez to, że na parkingach pod ich kamienicami i blokami parkowali kierowcy, którzy nie chcieli płacić za Strefę Płatnego Parkowania na ulicach obok.



- Problem był zawsze, ale sytuacja pogorszyła się, gdy strefa została powiększona - mówili mieszkańcy ulicy Szymanowskiego. - Parkowali ludzie, którzy tu nie mieszkają. Chodzi o to, żeby ich zablokować. Mamy drugi garaż i powinno być 5 metrów, żeby wyjechać, a nieraz jest problem, bo pozastawiają i nie mamy jak wyjechać. Obcy, którzy przyjeżdżają do pracy, tu stawiają. Na Chlebowej i Tuwima są podobne płatne parkingi i są teraz puste.



- W takich sytuacjach ważniejsi są ludzie niż estetyka - komentuje Helena Freino, architekt i urbanista. - Nie chcę przeceniać estetyki nad inne aspekty życia w mieście. Poczucie bezpieczeństwa użytkowe, funkcjonalne. Mnie to w jakiś sposób nie dziwi. Mieszkańcy przede wszystkim powinni mieć priorytet, jeśli chodzi o zapewnienie miejsc postojowych. Jeśli chodzi o przyjezdnych, szkoda im kilku złotych, żeby zapłacić. Ja tego w ogóle nie rozumiem.



Strefa Płatnego Parkowania w Szczecinie została powiększona pod koniec marca. Teraz obejmuje 173 ulice, a nie jak wcześniej 116. Parkowanie również podrożało.