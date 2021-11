RSnW: nie ma obaw, pieniądze z Unii będą

Nie ma opcji, żeby pieniądze z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej nie trafiły do Polski - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" ekonomista, profesor Zbigniew Krysiak.

Chodzi o prawie 5 miliardów euro z Funduszu Odbudowy. Komisja Europejska blokuje wypłatę pieniędzy, bo prowadzi spór z polskim rządem o reformę sądownictwa. Natomiast według profesora Krysiaka z Instytutu Schumana ta sytuacja musi się zakończyć ze względu na strukturę zależności finansowych Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej.- Jak jest przy kredycie bankowym: jeśli jest kilka osób przystępujących do długu i nie dochodzi do skutku wypłaty jednemu z beneficjentów, to on de facto jest zwolniony w tym wypadku z obowiązku żyrowania. A zatem wycofuje się. Prowadzi to w efekcie do unieważnienia całej umowy - tłumaczył.Niemieckie media, w tym m.in. "Der Spiegel" informował, że pieniądze z Funduszu Odbudowy ze względów proceduralnych dla Polski i Węgier nie zostaną wypłacone w tym roku. Po prostu nie wystarczy na to czasu.