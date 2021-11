Kamień węgielny pod nowe bloki gazowo-parowe

Elektrownia Dolna Odra. Fot. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

W Elektrowni Dolna Odra zostanie w czwartek wmurowany kamień węgielny pod budowę dwóch bloków gazowo-parowych. Inwestycja jest w toku.

Bloki buduje konsorcjum firm General Electric i Polimex Mostostal. Wartość inwestycji to prawie 4 miliardy złotych. Bloki mają mieć moc 1400 MW. Powstają na terenie elektrowni Dolna Odra. Będą stabilizować sieć energetyczną w regionie, gdzie jest bardzo dużo elektrowni wiatrowych. Bloki są w stanie dostarczyć prąd do 2,5 miliona gospodarstw domowych. Gaz potrzebny do pracy bloków będzie pochodził z gazociągu Baltic Pipe lub terminalu LNG w Świnoujściu.