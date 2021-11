Dzieci w Przecławiu uczą się ekologicznych zachowań. Przy ich szkole podstawowej stanął Recomat.

To urządzenie do segregacji śmieci, do którego można wrzucać aluminiowe puszki, plastikowe butelki i nakrętki. W zamian - po zainstalowaniu aplikacji - przyznawane są punkty, upoważniające do zniżek na zakupy w centrum handlowym. Podobne automaty w Szczecinie znajdują się m.in. na Uniwersytecie Szczecińskim czy w CH Galaxy.