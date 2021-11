NIK: Rada Nadzorcza goleniowskich wodociągów powinna zwrócić część pieniędzy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Łącznie 47 i pół tysiąca złotych za diety powinni zwrócić członkowie Rady Nadzorczej Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji - wśród nich jest marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz z Platformy Obywatelskiej. To ustalenia Najwyższej Izby Kontroli.

Jak mówi jej dyrektor, Marcin Stefaniak, diety były źle naliczane. Izba sprawdziła też inne przedsiębiorstwa komunalne w naszym regionie oraz w województwie pomorskim.



- Ten problem wystąpił w kilku spółkach, w tym także w Goleniowskich Wodociągach. Rzeczywiście stwierdziliśmy, że w niewłaściwy sposób naliczano to wynagrodzenie. Przyjęto złą podstawę do wyliczenia, przyjęto niewłaściwe rozporządzenie w związku z tym od samego początku był zrobiony błąd w wyliczeniach - tłumaczy Stefaniak.



NIK zwrócił się do Goleniowskich Wodociągów, by członkowie Rady Nadzorczej firmy zwrócili pieniądze. Mają na to czas do 6 grudnia.



Rada Nadzorcza Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji liczy trzy osoby. Jej przewodniczącym jest marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Czy diety zostaną zwrócone? Czekamy na komentarz w tej sprawie.