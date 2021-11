Budowa nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego i uginające się stropy. Wziątek odpowiada

Działania w sprawie nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego są profesjonalne - zapewnia członek Zarządu Województwa. Stanisław Wziątek zapewniał w "Rozmowach pod Krawatem", że budowla będzie bezpieczna.

Chodzi o budynek w centrum Szczecina, w którym zaczęły uginać się stropy. Wykonawca w środku zainstalował dodatkowe stalowe podpory.Polityk Lewicy mówił, że nie ma i nie było groźby katastrofy budowlanej a kolejne zabezpieczenia są tak naprawdę dmuchaniem na zimne.- Projektant mówi, że dla niego to jest ok. My twierdzimy, że mogą wystąpić słabości i te słabości są dla nas absolutnie nie do przyjęcia - powiedział Wziątek.- Teraz są nie do przyjęcia? Na etapie realizacji? - dopytywał prowadzący Andrzej Kutys.- Wszystkie te działania, które dotyczą bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem tego obiektu będą zagwarantowane - zapewniał Wziątek. - W tej chwili realizacja tego przedsięwzięcia daje tylko i wyłącznie dodatkową gwarancję bezpieczeństwa.Nowa inwestycja ma sprawić, że wydziały Urzędu Marszałkowskiego będą połączone. Całość kosztuje 200 milionów złotych.