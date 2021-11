Przyjęcie migrantów i budowa zapory na granicy? Polacy odpowiedzieli na pytania [WIDEO]

Polacy nie chcą przyjmować migrantów i popierają budowę muru na granicy - tak wynika z najnowszego badania United Surveys.

30 procent badanych uważa, że nasz kraj nie powinien przyjąć osób, którzy forsują granice. Z kolei 25 procent jest zdania, że Polska powinna im pomóc, ale na miejscu - czy to na Białorusi czy na Bliskim Wschodzie. Za przyjęciem imigrantów opowiada się zaledwie 6 proc. ankietowanych.Zapytaliśmy, co o tym sądzą szczecinianie: - To śmiechu warte. Wszyscy będą uciekali Polacy i tu będzie więcej imigrantów niż Polaków. - Jest problem dla wszystkich, dla nas - Polaków przede wszystkim, ale i dla świata, a najbardziej dla tych ludzi, którzy sprzedali swoje majątki i utknęli. - Może powinni wpuścić tych, co powinni przejść, a resztę sprawdzić i odesłać do ich kraju - odpowiadali mieszkańcy.W październiku, Sejm przyjął ustawę o budowie muru na granicy polsko-białoruskiej. 180 kilometrów zapory ma być postawione do połowy przyszłego roku.