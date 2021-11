Apel szczecińskiego radnego pomógł. 23-letni Jakub otrzyma wsparcie

Jakub Znojek otrzyma rentę specjalną - poinformował na Twitterze radny Dariusz Matecki.

O przyznanie takiej pomocy, zwrócił się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Ten sprawę przedstawił premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i udało się.23-latek w Wigilię ubiegłego roku próbował zatrzymać pijanego kierowcę. Do zdarzenia doszło na Gumieńcach w Szczecinie.Jakub Znojek jechał ulicą, gdy zauważył samochód, który jedzie zygzakiem. Ruszył za Ukraińcem, szybko o sprawie, powiadamiając policję. Kiedy próbował go zatrzymać, Vadim I. ruszył i przejechał mężczyznę.Chłopak, w stanie krytycznym, trafił do szpitala. Teraz nie porusza się samodzielnie i potrzebuje ciągłej, kosztownej rehabilitacji. Na ten cel, cały czas trwa zbiórka na portalu siępomaga.p l. Do tej pory uzbierano ponad 184 tysiące złotych.Tydzień temu, ruszył proces Vadima I. Mężczyzna odpowiada za usiłowanie zabójstwa. Grozi mu dożywocie.