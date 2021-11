Kilka godzin trwały poszukiwania zbiegłego więźnia w Zachodniopomorskiem. 25-latek w kajdankach uciekł około 3:00 w nocy z Komendy Policji w Białogardzie.

Wcześniej do rutynowej kontroli zatrzymali go funkcjonariusze, okazało się wtedy, że ma do odbycia karę roku więzienia.



Zbiega zatrzymano około 9:00 rano na terenie powiatu sławieńskiego. O jego dalszych losach zdecyduje sąd, ale już teraz zostanie odwieziony do zakładu karnego.