Ruszyła budowa bloków gazowo-parowych. "Wielki backup zapewniający moc" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nowo powstające bloki parowo gazowe w Elektrowni Dolna Odra będą stabilizować dostawy energii elektrycznej, która ma pochodzić z morskich elektrowni wiatrowych. W czwartek na placu ich budowy wmurowano kamień węgielny.

Gazowe bloki będą bardzo ważne dla wielkich inwestycji w morskie elektrownie wiatrowe, które planuje Orlen i Polska Grupa Energetyczna - mówił Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.



- To, jak duże znaczenie będzie miała ta elektrownia, najlepiej wie pan prezes Dąbrowski, który rozpoczyna inwestycje w offshore. Przecież ta elektrownia będzie wielkim backupem zapewniającym moc. Dla nas oczywiście jest to fantastyczna informacja w kontekście rozbudowy gazoportu. Liczymy na to, że dzięki temu będzie rozwijał się przede wszystkim transport morski - mówił Gróbarczyk.



Tak wielka inwestycja nie byłaby możliwa bez decyzji politycznych - dodał Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie było decyzji mądrych, przemyślanych, politycznych. W tym dobrym tego słowa znaczeniu, a więc polityki rozumianej jako dbałość o dobro wspólne. I myślę, że to powinno również tutaj dzisiaj bardzo mocno wybrzmieć - mówił Bogucki.



Bloki gazowe elektrowni Dolna Odra będą podłączone do lądowej części gazociągu Baltic Pipe. Gaz do elektrowni będzie też dostarczany poprzez terminal gazu skroplonego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego.