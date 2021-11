80 mln zł na zakup komputerów dla dzieci byłych pracowników PGR-ów

Fot. pixabay.com / sharpemtbr

Zakończył się nabór wniosków do programu wsparcia dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów. Rząd przeznaczy 80 milionów złotych na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci byłych pracowników PGR-ów. Program ma przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu na terenach dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Jedną z gmin w naszym województwie, gdzie są składane wnioski, jest Maszewo. Do tej pory złożono 370 wniosków - mówił Paweł Piesio, burmistrz gminy. Jak dodaje, od 1,5 roku komputery dzieciom są jeszcze bardziej potrzebne.



- W chwili obecnej znajdujemy się w sytuacji pandemicznej. Chociażby na przykładzie szkół z gminy Maszewo, co rusz pojawiają się sytuacje, że jakieś oddziały klasowe są wyłączane na zajęcia zdalne. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zapewnić tym dzieciom dostęp do nauki - mówi Piesio.



Liczba złożonych wniosków do programu zakupu sprzętu dla dzieci rodzin po PGR-owskich przeszła najśmielsze oczekiwania - mówi Paweł Szefernaker, wiceminister MSWiA.



- Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. To pokazuje, jak wielkie są jeszcze potrzeby inwestycji dla dzieci i młodzieży, które dorastają na tych terenach i przez lata bardzo często były terenami zapomnianymi przez władzę centralną - mówi Szefernaker.



W ramach projektu rząd będzie finansować zakup sprzętu do 3,5 tysiąca złotych oraz dwuletni dostęp do internetu.