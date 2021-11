Jeśli "Zabytek Zadbany", to na pewno w Drawsku Pomorskim

Magazyn Solny w Drawsku Pomorskim doceniony. Został wyróżniony w plebiscycie Zabytek Zadbany 2021.

- Wygrał on w kategorii "Adaptacja obiektów zabytkowych" - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" Waldemar Witek, kierownik pracowni terenowej NarodowegoInstytutu Dziedzictwa w Szczecinie. - Udało się uratować z 80 procent pierwotnej substancji drewnianej.- To jest rzecz prawie bez precedensu w skali kraju? - dopytywał prowadzący Konrad Wojtyła.- Też, ale tu wprowadzono też nowatorską metodę, czyli wewnętrzną konstrukcję szkieletową, która przejęła główne obciążenia konstrukcyjnie, co umożliwiło wyeksponowanie wszystkich elementów drewnianych na zewnątrz, które mają historyczne odniesienie - tłumaczył dalej Witek.Organizatorami konkursu byli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków "Samorząd dla Dziedzictwa".