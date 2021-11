Darmowa nauka języków obcych dla seniorów

Fot. pixabay.com / beejees (CC0 domena publiczna)

Angielski, niemiecki i hiszpański to języki, których za darmo uczyć się będą mogli wyspiarze. Zajęcia są przeznaczone dla świnoujścian w dojrzałym wieku. Lekcje rozpoczną się już w przyszłym roku.

Zajęcia nauki języków obcych to inicjatywa mieszkańców, którzy chcieli zaktywizować świnoujskich seniorów. O zaletach programu opowiada Agnieszka Rachtan.



- Nauka języka obcego jest najlepszym treningiem dla umysłu. Naukowcy udowadniają, że znajomość języka poprawia nasze ego. Uczestniczenie w kursach pozwala na wyjście z domu i zapomnienie o szarej rzeczywistości - mówi Rachtan.



Pomysł się przyjął i będzie sfinansowany ze środków budżetu obywatelskiego. Sami mieszkańcy propozycją kształcenia są zainteresowani.



- Na naukę nigdy nie jest za późno. - Większość ludzi starszych też by chciało się dokształcić, ale ich nie stać na kursy. - Tak samo, jak i młodzi, tak i starsi też powinni coś wiedzieć i umieć ten język. - Ja bym wybrała angielski, bo go nie znam, a niemiecki znam - mówią mieszkańcy.



Nabór na zajęcia będzie się odbywał już w przyszłym roku.