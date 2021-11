Konkurs "Krzywy Las - miejsce niezwykłe" rozstrzygnięty

Pokazali "Krzywy Las" w formie artystycznej, jako niezwykłe miejsce - wygrali nagrody. Wyłoniono laureatów konkursu, który polegał na przedstawieniu w formie m.in. wiersza, legendy, fotografii, rysunku, szkicu czy opowieści o Krzywym Lasie pod Gryfinem.

Jury wyłoniło troje laureatów i przyznało aż 20 wyróżnień. O pracach, jakie wysyłali uczestnicy konkursu, opowiadał Daniel Pogorzelec, zastępca nadleśniczego z nadleśnictwa Gryfino.- Wpłynęło do nas ponad 240 prac w przeróżnych technikach. Od wyklejanek, po malowanki, zdjęcia, teksty, prozy i wiersze. Także bardzo ciekawa praca - tu akurat laureat drugiego miejsca - dotyczyła tworzenia obrazu Krzywego Lasu z elementów przyrody. Z gałązek, mchu, liści, która tez bardzo zachwyciła komisję - mówił Pogorzelec.Jednym z wyróżnionych jest Bartosz Chraniuk za pracę „Magia Krzywego Lasu” z Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie, który opowiadał o swojej pracy.- Narysowałem, że jeden człowiek wybrał się do Krzywego Lasu, zauważył, że tu wszystko błyszczy i postanowił, że tam zamieszka. Zwierzątka tez tam zamieszkały - mówi przedszkolak.Laureaci konkursu otrzymali nagrody: laptop, telefon z aplikacją do wędrówek po lasach oraz tablet. Ich fundatorem było Nadleśnictwo Gryfino, Gmina Gryfino oraz Fundacja Polskiej Grupy Energetycznej.