RSnW: nic o nas bez nas w sprawie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy

Pełna Solidarność w sprawie hybrydowego ataku na Polskę z Białorusi - tak ocenia spotkanie odchodzącej kanclerz Niemiec, Angeli Merkel i premiera Polski, Mateusza Morawickiego Bartosz Dudek z polskiej sekcji Deutsche Welle.

Politycy przyznali, że atak ma na celu destabilizację całej Unii Europejskiej.- I Merkel i Morawiecki zgodzili się do tego, że jest to sprawa, w której wszystkie działania muszą być uzgadniane i konsultowane, czyli: nic ponad głowami Polski - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".Zdaniem Bartosza Dudka w Niemczech doszli do władzy politycy, z którymi trudniej będzie współpracować polskiemu rządowi.- Myślę, że Jarosław Kaczyński miał tutaj sporo racji, dlatego, że do głosu dojdzie nowa generacja niemieckich polityków, którzy nie mają już tyle sentymentu do Polski, co generacja Angeli Merkel, która fascynowała się "Solidarnością", która jakby uczyła się od Polski - ocenił Bartosz Dudka.Było to ostatnie spotkanie polityków; Angela Merkel kończy kadencję kanclerza Niemiec.