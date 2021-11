Sławno z wyremontowanym stadionem

Sławno dostało prawie 2,5 miliona złotych dofinansowania na inwestycję od Ministerstwa Kultury. źródło: https://slawno.pl/

Władze miasta właśnie ogłosiły przetarg gruntowną przebudowę obiektu.

Znajdzie się na nim bieżnia, skocznia do skoku w dal, trójskoku i skoku wzwyż, miejsce do rzutów oszczepem i pchnięcia kulą i rów z wodą do biegów z przeszkodami. Remont przejdzie także boisko główne.



W pobliżu powstaną też nowe chodniki i oświetlenie. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do połowy grudnia. Urzędnicy zakładają, że prace ruszą w przyszłym roku.



