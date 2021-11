Coraz większy ruch na drogach regionu. Badania GDDKiA

O prawie 50 proc. wzrósł ruchu samochodów na niektórych drogach naszego regionu. źródło: GDDKiA O prawie 50 proc. wzrósł ruchu samochodów na niektórych drogach naszego regionu. źródło: GDDKiA O prawie 50 proc. wzrósł ruchu samochodów na niektórych drogach naszego regionu. źródło: GDDKiA O prawie 50 proc. wzrósł ruchu samochodów na niektórych drogach naszego regionu. źródło: GDDKiA

O prawie 50 proc. wzrósł ruchu samochodów na niektórych drogach naszego regionu.

Chodzi przede wszystkim o trasy szybkiego ruchu, które zostały oddane do użytku w ciągu ostatnich kilku czy też kilkunastu lat.



- Na drodze S3 od Szczecina do Gorzowa mamy wzrosty sięgające 47 proc. W porównaniu do roku 2015 również znaczące wzrosty są na niektórych fragmentach od autostrady A6 dochodzące do 45 proc. Obserwujemy też duży ruch na nowej drodze S6 od Goleniowa do Koszalina. Widać, że nowe drogi ten ruch przyciągają - analizuje Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



Na pozostałych drogach krajowych naszego regionu wzrost natężenia ruch sięga średnio 18 proc. Dane te - w porównaniu z rokiem 2015 - pochodzą z cyklicznych badań pomiaru ruchu przeprowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.