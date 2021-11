Nagrody za dobrą atmosferę w pracy i skuteczną walkę ze stresem [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mają dobrą atmosferę w pracy, walczą ze stresem podczas wykonywania obowiązków zawodowych, a gdy ich pracownicy idą na emeryturę, to dobrze wspominają swój zakład. W piątek w Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie nagrodzono firmy oraz instytucje, gdzie dba się o pracowników.

Wyróżniono m.in. firmy za wysokie standardy bhp. - W tej kategorii najlepsze były spółki budowlane - mówił Przemysław Karwacki, kierownik budowy. - Przede wszystkim to jest bardzo dobra atmosfera w pracy, podejście do pracowników, inżynierów, kadry, traktowanie wszystkich równo.



- Ze stresem najlepiej walczyły szkoły - podkreślała Małgorzata Łaboń ze Szkoły Podstawowej numer 74 w Szczecinie. To laureaci programu prewencyjnego "Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy". - Zalecają bardzo wiele. Różne wizualizacje, umiejętności relaksacji muzycznej, ale też umiejętność spojrzenia z dystansem z lotu ptaka na to, co się dzieje.



Takie konkursy robimy co roku i nagradzamy dobrych pracodawców - mówił Konrad Pachciarek, Okręgowy Inspektor Pracy. - To konkursy prewencyjne dla przedsiębiorców, pracodawców, społecznych inspektorów pracy. Mają one na celu popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz poprawę warunków pracy.



W sumie wyróżniono 16 firm i instytucji.