Bank Żywności zbiera produkty dla potrzebujących [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ruszyła coroczna zbiórka Banku Żywności.

Przez trzy dni w sklepach będą wystawione koszyki, gdzie można oddawać produkty spożywcze - mówi Sylwia Abkowicz, prezes Banku.



- My, jako Bank, przekazujemy do organizacji z którymi współpracujemy. Jest ich około przy zbiórce 50. Natomiast te organizacje później przekazują swoim podopiecznym - mówi Abkowicz.



Do Banku Żywności - coraz częściej - produkty oddają duże sieci handlowe - mówi Piotr Nagórski z Banku w Szczecinie.



- Generalnie zbieramy wszystkie produkty z krótkim terminem ważności. Jeżeli zbliża się on do 3-5 dni i producent lub sklepy nie mogą ich sprzedać, to my ją zbieramy i magazynujemy lub przekazujemy do organizacji pomocowych - mówi Nagórski.



Bank tylko w ubiegłym roku zebrał w naszym mieście 480 ton żywności. W regionie trafiła ona do 10 tysięcy potrzebujących.