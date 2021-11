Dzieci z rodzin b. pracowników PGR z nowymi komputerami

W ramach projektu rząd będzie finansować zakup sprzętu do 2,5 tysiąca złotych oraz dwuletni dostęp do internetu. Fot. pixabay.com / sharpemtbr

Liczba złożonych wniosków do programu zakupu komputerów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów jest ogromna, ale wszyscy spełniający wymagania formalne dostaną sprzęt - mówił podczas konferencji prasowej w Pełczycach wiceminister MSWiA, Paweł Szefernaker.

Rząd przeznaczy 80 milionów złotych na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci byłych pracowników PGR-ów.



- Zakładaliśmy, że będzie to 20-25 tysięcy wniosków. Program i jego możliwości przekroczyły nasze najśmielsze oczekiwania. Złożono prawie 250 tysięcy wniosków. Najwięcej w woj. wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim - wyliczał minister Szefernaker.



Program ma przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu na terenach dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Zachodniopomorskie jest trzecim województwem w Polsce pod względem ilości złożonych wniosków na komputery



- To zapotrzebowanie ma wyraz w cyfrach: prawie 33 tysiące wniosków złożonych w woj. zachodniopomorskim pokazuje jak ten program był i jest potrzebny. To jest otwarcie "okna na świat": internet, dostęp do wiedzy... To jest możliwość sięgania po wiedzę, która jest na wyciągnięcie ręki jeżeli są narzędzia. A te narzędzia dzięki temu programowi będą - dodał wojewoda Zbigniew Bogucki.



W ramach projektu rząd będzie finansować zakup sprzętu do 2,5 tysiąca złotych oraz dwuletni dostęp do internetu.