Black Friday jest mechanizmem psychologicznym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Bez tłumów w szczecińskich Galeriach Handlowych. W piątek Black Friday, czyli amerykańskie święto zakupów, które od kilku lat zyskuje popularność w Polsce.

W teorii ubrania czy elektronikę można kupić dużo taniej niż na co dzień. Jednak jak mówią klienci, nie zawsze tak jest.



- Wydaje mi się, że to jest tylko spekulacja. W sensie, że dzień wcześniej jest o wiele podwyższone, a dzisiaj obniżone do tego stanu co być powinno. - Ogólnie patrząc na to, że jest wszystko drogo, to dzisiaj jeżeli możemy kupić -40%, jak np. na tym stoisku, to jest dobrze - mówią klienci.



Mechanizm Black Friday nie jest zbyt złożony - wyjaśniał psycholog Jacek Wieteska. Jak mówi, bazuje na prostej zasadzie.



- Kluczem wydaje się być tzw. okazja. Natomiast mechanizmem psychologicznym, nazwijmy go roboczo "mam cię kliencie", jest bardzo wąski limit czasu. Tylko coś, tylko dzisiaj, tylko w Black Friday, tylko teraz - mówi Wieteska.



Black Friday wypada w pierwszy piątek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia.