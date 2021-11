Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Podróbki o wartości 100 tysięcy złotych zatrzymali szczecińscy policjanci.

To akcesoria do telefonów komórkowych, na których znalazły się znaki znanych firm. W jednym ze sklepów funkcjonariusze znaleźli tysiąc sztuk m.in. baterii czy słuchawek do komórek. Towar został zabezpieczony.



Właścicielka sklepu usłyszała zarzuty. Za sprzedaż podrobionych przedmiotów grozi jej pięć lat więzienia.