Biuro poselskie Prawa i Sprawiedliwości w Gryficach zostało zdewastowane przez nieznanych sprawców - informuje Leszek Dobrzyński, poseł PiS.

- Wysmarowane farbą pioruny, zarówno na szybach, jak i na chodniku. Ponaklejane plakaty, naklejki, wszystko pozaklejane. Jest "ozdobione" jakimiś plakatami i materiałami związanymi ze strajkiem kobiet. To jest po prostu zwykły wandalizm, chuligaństwo, brudzenie, świnienie, po prostu przestępstwo - mówi Dobrzyński.



To kolejna dewastacja biura Prawa i Sprawiedliwości w tym mieście.



- To nie jest pierwszy raz. Nawet jeden ze sprawców został tam chyba zidentyfikowany w Gryficach i oczekuje na rozprawę. To jest chyba 4-5 najście na to biuro. W sumie tych najść na biura Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu Zachodnim to już chyba ze 3-4 dziesiątki można by naliczyć. Smutne, że doczekaliśmy takich czasów - mówi Dobrzyński.



Prawo i Sprawiedliwość ponosi koszty usuwania tego typu wandalizmu - dodał poseł.