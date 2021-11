Są pieniądze na projekt Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest "zielone światło" dla zaprojektowania Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Wszystkie potrzebne dokumenty w tej sprawie zostały podpisane w piątek - powiedział Radiu Szczecin Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Dzisiaj pan minister infrastruktury podpisał finansowanie dla zachodniego obejścia Szczecina w ciągu drogi S6. Teraz wszystko już w naszych rękach. To na co tak długo czekaliśmy. Dla wszystkich niedowiarków mogę powiedzieć: daliśmy radę - mówi Szałabawka.



Dalsze kroki w tej sprawie należą już do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie - dodał poseł PiS.



- Pan dyrektor Lendner jest przygotowany, że w ciągu 1-2 tygodni może ogłosić przetarg i zaczynamy szukać firmy, która podejmie się tego zadania. Czyli zaprojektowania naszej drogi życia, z tunelem i przeprawą Święta. Na projektowanie przeznaczone jest 410 milionów złotych, plus wykupy gruntów. Tego już nikt nie zatrzyma - mówi Szałabawka.



Według wstępnych informacji, projektowanie Zachodniej Obwodnicy Szczecina potrwa około 12 miesięcy.