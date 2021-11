Tysiące uczestników projektu "Nauka kluczem do świata" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad dwa tysiące uczestników z różnych grup wiekowych, dziesiątki warsztatów, a przede wszystkim propagowanie wiedzy z zakresu nauk społecznych. Projekt "Nauka kluczem do świata" dobiegł końca.

Zajęcia odbywały się w różnych formach - powiedział doktor Cezary Hendryk z Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie, która organizuje wydarzenie.



- Były to warsztaty, zajęcia ćwiczeniowe, otwarte wykłady, wyjścia do teatru, filharmonii, zajęcia sportowe. Bardzo duża gama form i rodzajów zajęć w ramach kilkunastu modułów dotyczących takich zagadnień, jak edukacja historyczna, zdrowotna, dla bezpieczeństwa. Chodzi nam także o to, żeby wynieść z tych zajęć pewne praktyczne umiejętności. Mówię tu o takich kwestiach jak chociażby bezpieczne wakacje, czy kwestia radzenia sobie ze stresem - mówił Hendryk.



Projekt "Nauka kluczem do świata" realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Była to jego pierwsza odsłona.