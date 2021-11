Po raz pierwszy w Świnoujściu odbyły się badania pod kątem zaćmy

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W piątek w Świnoujściu 70 osób sprawdziło, czy nie ma zaćmy. Badania były prowadzone przez lekarzy oddziału okulistyki szpitala MSWiA w Szczecinie. Organizatorem wydarzenia był Polski Związek Niewidomych.

Badanie wzroku pod kątem zaćmy w Świnoujściu odbyło się po raz pierwszy. W szpitalu miejskim nie ma oddziału okulistycznego, więc inicjatywa cieszyła się powodzeniem.



- Zaczynamy od badania ostrości wzroku. Gdy pacjent czyta mniej niż 60% tego, co zdrowy człowiek, zaczynamy się zastanawiać, co jest problemem. W badaniu w lampie szczelinowej jesteśmy w stanie coś więcej powiedzieć pacjentowi i ewentualnie skierować na badania dodatkowe, albo do szpitala na operację zaćmy - mówi Szymon Koreci, lekarz rezydent okulistyki.



- Okazuje się, ze w tym roku w lesie gorzej widziałam grzyby. Teraz mam jakąś mgiełkę, więc się wystraszyłam, że może być to coś związane z jaskrą. - Wieczorem mam problemy z czytaniem, muszę mieć okulary. Krzyżówek już nie przeczytam - mówią pacjenci.



- Podczas dwóch akcji, na 140-150 osób, zostało wyłapanych aż 80 zaćm - mówi Józef Małosek, dyrektor Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego ze Szczecina.



By wziąć udział w badaniach, konieczna była rejestracja. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wielu osobom nie udało się dostać. Dlatego Polski Związek Niewidomych już zapowiada, że na początku przyszłego roku badanie zaćmy znów będzie możliwe.