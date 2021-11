Wszyscy chętni mogą się od soboty zaszczepić w specjalnym kontenerze ustawionym przy al. Piastów w pobliżu ul. Jagiełły w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mobilny punkt szczepień zmienia lokalizację - wszyscy chętni mogą się od soboty zaszczepić w specjalnym kontenerze ustawionym przy al. Piastów w pobliżu ul. Jagiełły w Szczecinie.

Będziemy szczepić preparatami firmy Pfizer oraz Johnson&Johnson. Statystyki w naszym regionie są nieco lepsze niż krajowa średnia - zaznacza pełnomocniczka wojewody zachodniopomorskiego ds. szczepień, Justyna Łyjak.



- Dla populacji powyżej 12. roku życia mamy zrealizowane szczepienia na poziomie prawie 55 proc. Ta statystyka jest dobra; jest wyższa niż statystyka krajowa, niemniej jednak ciągle za mała - podkreśla Justyna Łyjak.



Z kolei dawkę przypominającą przyjęło ponad 108 tys. osób - to ok. 7 proc. mieszkańców naszego województwa.



Mobilny punkt będzie czynny codziennie w godz. 10-16, do 5 grudnia - także w niedziele.