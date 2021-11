Szef Wszystkich Szefów już na Łasztowni. Ale jeszcze w opakowaniu [ZDJĘCIA]

Na razie jest cały ofoliowany, ale już niedługo każdy będzie mógł zrobić sobie z nim zdjęcie. Na szczecińskiej Łasztowni stanął pomnik przedstawiający Krzysztofa Jarzynę ze Szczecina - bohatera komedii "Poranek Kojota".

- No, jednak wypromował nas w kinie. Czekam na odsłonięcie. - Wszystko, co przypomina o historii polskiego kina godne jest polecenia - mówili napotkani na Łasztowni szczecinianie.Instalacja artystyczna, której pomysłodawcą był Paweł Krzych powstała w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.Jej koszt to około 160 tysięcy złotych.