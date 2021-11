W Galaxy trwa kiermasz charytatywny dla Kuby Znojka [ZDJĘCIA]

Domowej roboty przysmaki czy bombki na choinkę - w CH Galaxy trwa charytatywny kiermasz na rzecz Jakuba Znojka.

Chodzi o 23-latka, który w ubiegłą Wigilię został staranowany przez pijanego kierowcę.- Zawsze trzeba pomagać, szczególnie tym, którzy pomagają innym. Kupiłam karpatkę. - A ja kupiłam pierniczki, ale przyniosłam też ciasto. Upiekła je moja 12-letnia córka - mówiły obecne na kiermaszu panie.- Sprzedajemy ciasto i ozdoby świąteczne, żeby wesprzeć rehabilitację Kuby Znojka. Jest nam szczególnie bliski, bo mamy dzieciaki w podobnym wieku, a jego los "ruszył nas". Postanowiliśmy mu pomóc. To już drugi bazarek dla Kuby, następny będziemy mieli za tydzień w Policach podczas biegu mikołajkowego - zapowiedziała Urszula Siedlecka, organizatorka bazarku.Wydarzenie potrwa do godziny 20. Jakuba w walce o powrót do zdrowia, można wesprzeć także poprzez zbiórkę internetową