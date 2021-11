Fundacja Małych Stópek i duże skarpety. Potrzebne wsparcie dla podopiecznych DPS-ów

Fundacja Małych Stópek potrzebuje skarpet dla podopiecznych DPS-ów z całej Polski.

- Przyznam, że nie sądziłem, że będzie to aż 4,5 tysiąca zgłoszeń. Trochę mnie to zbiło z tropu, bo finansowo nie byłem na to przygotowany. Ale z zasobów własnych Fundacji i od darczyńców udało nam się zakupić pierwsze artykuły. Potem zorientowałem się, że obiecałem także skarpety... - opowiada ks. Tomasz.



- To jest naprawdę bardzo ważne, by w tym czasie, gdy każdy chce być szczęśliwy, chce być obdarowany obecnością innych osób, byśmy nie zapominali o tych osobach, które nie mają tej obecności - dodał ks. Kancelarczyk.



Paczki powędrują do potrzebujących jeszcze przed świętami. Będzie w nich kawa czekolada i szampony. Brakuje tylko skarpet. Pomysł zrodził się przy okazji innej zbiórki.Szef Fundacji Małych Stópek, ksiądz Tomasz Kancelarczyk zaapelował na spotkaniu z siostrami z całej Polski w Częstochowie: zgłaszajcie potrzeby swoich podopiecznych.Potrzebne są nowe skarpety dla osób dorosłych albo fundusze na ich zakup - 13 tys. zł. Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, pamiętajmy o tych, przy których nie ma bliskich. Internetowa strona Fundacji , na której można wpłacać datki.