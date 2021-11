Krwawa noc na Stołczynie. Trzy osoby nie żyją

Do tragedii doszło minionej nocy. Według nieoficjalnych informacji ofiary to dwie kobiety i mężczyzna - żona i mąż oraz teściowa. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Trzy osoby nie żyją po nocnej awanturze, do której doszło w mieszkaniu przy ulicy Józefa Romana w Szczecinie.

Jeden z uczestników imprezy miał się rzucić z nożem na kobietę; ta od zadanych ran zmarła później w szpitalu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Szczecinie.



- W związku z tym w sobotę prokurator na miejscu zdarzenia z udziałem techników kryminalistyki jak również policji wykonywał czynności procesowe. Oprócz przeprowadzonych oględzin na miejscu zdarzenia do dyspozycji prokuratora zabezpieczono ciała trzech osób, które w związku z tym zdarzeniem poniosły śmierć. Prokurator planuje przeprowadzenie sekcji sądowo-lekarskich tychże osób - poinformowała Alicja Macugowska-Kyszka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej.



Do tragedii doszło minionej nocy. Według nieoficjalnych informacji ofiary to dwie kobiety i mężczyzna - żona i mąż oraz teściowa. Na miejscu zdarzenia miał być obecny jeszcze 11-letni chłopiec, który powiadomił policję.