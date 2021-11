Jest akt oskarżenia przeciwko matce 5-latka, który w styczniu wypadł z okna na trzecim piętrze kamienicy w Koszalinie i kilka dni później zmarł.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, do sądu rejonowego skierowała go koszalińska prokuratura.Kobiecie przedstawiono zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojego syna oraz nieumyślnego spowodowania jego śmierci. Grozi za to od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.Do tragedii doszło w styczniu.