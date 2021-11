Darmowe lekcje tenisa dla całych rodzin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Frajda zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W szczecińskiej hali Polmotor Kia Arena odbyła się kolejna odsłona "Familijnego Weekendu Tenisowego" - czyli bezpłatnych treningów z tej dyscypliny.

- Gramy cztery lata z przerwami, tenis to moja pasja. - Z zajęć, na zajęcia jest coraz więcej dzieci, coraz więcej chętnych. Jest to super inicjatywa. Jak byłam dzieckiem i trenowałam, to takich inicjatyw niestety nie było. Teraz jest to naprawdę fajna sprawa - mówili uczestnicy.



- Wszyscy mieszkańcy naszego miasta mogą brać udział w tych zajęciach. To są zajęcia cykliczne, w każdy pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca. Sam projekt rozpoczęliśmy w roku 2020, mamy osoby, które u nas grają w klubie, są też osoby początkujące - zachęcał Andrzej Czyż, prezes Szczecińskiego Klubu Tenisowego.



Partnerem wydarzenia jest Urząd Miasta w Szczecinie.