Paczka dla ubogich w DPS-ach. Wesprzyj ich przed świętami

Paczka dla ubogiego to akcja skierowana do pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w całej Polsce. Jej organizatorem jest szczecińska Fundacja Małych Stópek.

- Na moje pytanie, czy mieszkańcy tego domu otrzymają prezent na święta usłyszałem: "tak, otrzymają, jeśli sami sobie go zakupią". To dało mi do myślenia i postanowiłem, że w ramach Fundacji zorganizujemy trochę szerzej; nie tylko w jednym domu, ale w wielu domach akcję, że przekażemy im skromny prezencik, na który składała się będzie kawa, czekolada, szampon, mydełko... - wylicza ks. Kancelarczyk.



- Ważne jest też, żebyśmy dali coś więcej: dowód naszej pamięci o tych osobach, a dla nich - mimo, że są na marginesie życia - poczucie, że nie są zapomniani, szczególnie w święta Bożego Narodzenia - dodał ks. Kancelarczyk.



Ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek mówi, co skłoniło go do pomocy.Ks. Tomasz dodaje, że zebrano listę 4,5 tys. osób z DPS-ów w całej Polsce.Pomagać można wpłacając darowiznę. Więcej szczegółów na stronie Fundacji Małych Stópek.