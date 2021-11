Nowe fakty w związku z krwawą imprezą na Stołczynie

To miała być spokojna, rodzina impreza, która zamieniła się w awanturę domową, a w efekcie doszło do krwawej masakry.

47-letni mężczyzna pochodzenia romskiego miał zabić swoją 35-letnią żonę, teściową, a potem wbić sobie nóż w serce - udało się ustalić nieoficjalnie reporterowi Radia Szczecin.Policję na miejsce tragedii wezwał jego 11-letni syn. Do tragedii doszło w mieszkaniu na szczecińskim Stołczynie przy ulicy Józefa Romana. Przed zabójstwem impreza rozkręcała się na dobre - opowiada sąsiadka, pani Karolina.- Około godz. 23 sąsiad trochę podgłośnił muzykę. Słyszałam, że chyba tańczyli... z dwie piosenki. Później usnęłam i obudził mnie mnie przeraźliwy krzyk sąsiadki o 1.45 - relacjonuje.Wtedy rozegrał się dramat. Mrożący krew w żyłach - mówi sąsiadka.- Policjant szedł do góry i chłopiec... - wiem, że to był chłopiec, bo policjant go pytał, gdzie jest ojciec, chłopiec widocznie był na półpiętrze - więc usłyszałam, że na górę idzie pomoc, wtedy otworzyłam drzwi, zobaczyłam drugiego policjanta, który idzie szybkim krokiem na górę... Policjant, który był na górze do tego policjanta, który wchodził powiedział nerwowo: "dzwoń na pogotowie" - dodała p. Karolina.Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Szczecinie.