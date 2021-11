Zerwij chlebek i pomóż potrzebującej rodzinie [ZDJĘCIA]

Parafianie zrywają symboliczne chlebki z choinki w kościele, aby zamienić bochenki na paczki dla najbardziej potrzebujących rodzin na święta Bożego Narodzenia. Akcję - od kilku lat - prowadzi Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego na szczecińskich Gumieńcach.

Jak mówi ksiądz prałat dr Zygmunt Wichrowski, chleb jest symbolem dzielenia się z bliźnim: - Chlebki mają numerki, ponieważ to jest konkretna pomoc dla potrzebujących. Wolontariusze mają pod tymi numerkami konkretne osoby i rodziny w potrzebie i wiedzą doskonale co jest im potrzebne.- Kupię produkty, które mogą dłużej leżeć, czyli się nie zmarnują . Takie jak makaron, kaszę , słodycze, a do drugiej środki czystości - mówi jedna z osób, biorących udział w akcji.Akcja zrywania chlebków z choinki dla potrzebujących rodzin potrwa do ostatniego, zerwanego bochenka z drzewka.