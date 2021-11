"Część polskich parlamentarzystów w sprawie budowy muru na granicy głosowała za Kremlem"

Głosowanie parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej i Lewicy przeciwko budowie muru na granicy polsko-białoruskiej jest działaniem przeciwko Polsce - oceniają goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Według Marka Rudnickiego, szefa szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wszystkiemu winna jest dyscyplina partyjna, a nie sami posłowie.- Podejrzewam, że od samego początku nie wszyscy zgadzali się z nakazem partyjnym jak mają głosować, jak mówić - uważa Rudnicki.Głosowanie przeciwko budowie muru na granicy jest na korzyść prezydenta Rosji - wtóruje Cezary Gmyz, korespondent TVP w Berlinie.- Parlamentarzyści z Polski nie dochowali lojalności polskiemu państwu. Niegłosowanie za takim rozwiązaniem, głosowanie przeciwko zaporze de facto jest głosowaniem za Kremlem - ocenia Gmyz.Politycy opozycji powinni podejmować świadome decyzje broniące naszego państwa - dodaje Adrian Stankowski z Gazety Polskiej.- Przecież to nie są dzieci, od polityków należy wymagać, żeby byli świadomi tego, co robią. Co innego - tutaj jestem trochę bardziej miłosierny - jacyś celebryci. Ale od polityków należy wymagać więcej - podkreślił Stankowski.Dziewięciu parlamentarzystów PO i Lewicy z naszego regionu było przeciwko budowie muru.