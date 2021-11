Przygotowano 10 000 Toreb Miłosierdzia

Ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Tytka Charytatywna, czyli Torba Miłosierdzia to akcja, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród parafii i wiernych. Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przygotował około 10 tys. toreb, które można odbierać w parafiach i napełniać produktami dla potrzebujących.

Jak można pomóc?



- Do naszych parafii trafiają papierowe, bardzo wytrzymałe torby: można do nich zmieścić 10-15 kilogramów produktów - mówi ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.



Torbę można wypełnić artykułami spożywczymi lub chemicznymi.



- Wymienione artykuły, to raczej takie, które można przechowywać bez potrzeby umieszczania w lodówce, które mają długą trwałość. Ale, oczywiście nie muszą być tylko te wymienione, mogą być inne, jeżeli właśnie spełniają te warunki - dodał ks. Szmuc.



Torby można oddać w parafialnym zespole Caritas lub w innej placówce Caritas.