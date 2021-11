Decydujemy na co wydać prawie 17 mln zł. Trwa głosowanie na SBO

To 9. edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. źródło: https://sbo.szczecin.eu/szczecinski-budzet-obywatelski

Nie tylko w Urzędzie Miasta ale i na Jarmarku Bożonarodzeniowym, który startuje w najbliższy weekend w al. Kwiatowej w Szczecinie można oddać głos w tegorocznym Szczecińskim Budżecie Obywatelskim.

Głosowanie trwa do 7 grudnia. Do dyspozycji mieszkańców jest również budżetobus.Każda osoba może oddać pięć głosów: dwa na projekty ogólnomiejskie i trzy na lokalne. Na stronie internetowej można sprawdzać statystyki plebiscytu. W tym roku wybieramy spośród 114 projektów. Do wydania jest 16 mln 700 tys. zł.