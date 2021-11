Przetarg na Zachodnią Obwodnicę Szczecina w ciągu kilku tygodni [WIDEO, ZDJĘCIA]

W ciągu kilku najbliższych tygodni ogłoszony zostanie przetarg na projekt Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Decyzję o uruchomieniu finansowania w kwocie ponad 411 mln zł dla tej inwestycji podpisał wiceminister infrastruktury Rafał Weber - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Minister infrastruktury podpisał aneks, który zapewnia finansowanie dla pierwszego stadium, pierwszego elementu budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina, a więc projektu budowlanego. Cały wielki projekt jest na dziś szacowany na ponad 6 miliardów złotych.Zdobycie aż sześciu miliardów złotych na budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina nie było takie łatwe - podkreślił poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - Istnieje również wewnętrzna konkurencja i w Polsce znajdziecie państwo wiele ośrodków, które z wielką przyjemnością rozparcelowałyby między siebie kwotę 6 miliardów złotych. Ta kwota niekoniecznie musiała trafić do województwa zachodniopomorskiego.Samo wykonanie projektu budowlanego potrwa co najmniej 12 miesięcy - mówi Łukasz Lendner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - Inwestycja zostanie ogłoszona w podziale na trzy odcinki, już ten etap realizacyjny. W ciągu kilku najbliższych tygodni ogłosimy postępowanie przetargowe i w 2024 roku planujemy zakończyć realizację tego etapu i przystąpienie do kolejnego.Obwodnica Zachodnia Szczecina to ogromny impuls dla rozwoju gospodarczego naszego regionu - mówi poseł Artur Szałabawka. - To nowy rozdział dla miasta Szczecina, dla województwa zachodniopomorskiego. To nowy rozdział dla przemysłu, gospodarki, rozwoju. To moment, który zmienia dzieje Szczecina. To jest ten moment, w którym narodziła się nowa historia naszego miasta.Projekt budowlany obejmuje 50 kilometrów drogi ekspresowej oraz 10 kilometrów tunelu pod Odrą.