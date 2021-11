Pieniądze dla samorządu. Dwie inwestycje w Międzyzdrojach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie dofinansował budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzyzdrojach. Pieniądze otrzymali też tamtejsi strażacy-ochotnicy. Przeznaczą je na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego.

W poniedziałek umowę w wysokości prawie miliona złotych na te dwie inwestycje podpisano w Szczecinie - mówi Marek Subocz, prezes Funduszu. - Z pewnością przełoży się to na to, na co my jako Wojewódzki Fundusz bardzo zwracamy uwagę, czyli osiągnięcie efektu ekologicznego. Po zakończeniu tej inwestycji, mieszkańcy będą mogli przywozić różnego rodzaju odpady, też duże, do tego punktu. To pozwoli na to, żeby środowisko było bezpieczniejsze.



- To przykład współpracy samorządu z instytucjami państwowymi - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - Myślę, że to dobry przykład, kiedy samorząd współpracuje z rządową instytucją, bo obojętnie czy to będzie pożyczka, o której wspominał pan prezes, czy też będzie to całkowita dotacja. Myślę, że to dobry kierunek, kiedy pieniądze spływają do samorządów.



Umowę o dofinansowaniu podpisał burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek.