Ostatni moment na "Dobry Start"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina: To ostatnia chwila na złożenie wniosku o 300+.

Papiery o fundusze z programu "Dobry Start" ubiegający się rodzice dzieci w wieku szkolnym mogą składać tylko do wtorku. W Zachodniopomorskiem ZUS przekazał w tym celu do tej pory ponad 52 mln zł dla prawie 180 tys. dzieci. W tym roku wniosek można składać

wyłącznie elektronicznie - przez portal PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.



300 + przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.