Droga nr 10. Będzie wyczekiwana obwodnica Mierzyna [WIDEO]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Będzie obejście drogowe dla ulicy Weleckiej w podszczecińskim Mierzynie.

Inwestycja dotyczy krajowej "dziesiątki", która docelowo wyprowadzi ruch pojazdów w kierunku Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Chodzi o dojazd do Węzła Dołuje.



- Wiemy, jak wygląda tam sytuacja. To jest ważne z punktu widzenia budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina, bo jest to również dojazd do jednego z kluczowych węzłów zachodniego obejścia Szczecina. To pokazuje, że myślimy o tym komplementarnie, nie jest to myślenie krótkowzroczne, tylko przygotowanie tej inwestycji tak, żeby ta droga służyła jak najlepiej naszym mieszkańcom - podkreślił wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



Przebieg drogowej obwodnicy Mierzyna jest już wstępnie znany.



- Sama obwodnica Mierzyna rozpoczyna się na wysokości ul. Ku Słońcu, gdzie mamy Castoramę i przebiega obok ogródków działkowych aż do Węzła Dołuje. To wyprowadzi całkowicie ruch z obecnie bardzo zatłoczonego miejsca jakim jest przebieg drogi nr 10 przez Mierzyn - dodaje Łukasz Lendner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 10 w Mierzynie jest możliwa dzięki pozytywnej decyzji Ministerstwa Infrastruktury.