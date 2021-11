Polska wstrzymała loty z niektórych państw afrykańskich - poinformował o tym minister zdrowia Adam Niedzielski, który powiedział, że powodem jest nowy wariant koronawirusa o nazwie Omikron.

Na konferencji prasowej w siedzibie resortu minister wyjaśnił, że do tej pory przyjmowano, iż można w przewidywalny sposób zarządzać pandemią. Jednak pojawienie się nowej mutacji koronawirusa zmieniło tę sytuację.



- Niestety w ostatnich dniach pojawił się nowy element, który z mojego i naszego punktu widzenia, a jesteśmy po długiej dyskusji na sztabie, może być elementem, który zupełnie zmienia to, co spodziewaliśmy się, że będzie w najbliższej przyszłości i to, jak będą przebiegały procesy pandemiczne.



Minister poinformował, że osoby przybywające z krajów, w których jest wariant Omikron, przejdą dwutygodniową kwarantannę.