Agaty, ale nie tylko. Niezwykła kolekcja minerałów w Muzeum Geologicznym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Minerały należące do Beaty Zielińskiej można już oglądać w Muzeum Geologicznym US.

Kolekcja minerałów zmarłej Beaty Zielińskiej trafiła do Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Dar przekazał mąż. Beata Zielińska zbierała minerały z całego świata.

- Upodobała sobie minerały, głównie z grupy: krzemionki. Kochała bardzo agaty, mamy z tej kolekcji niektóre z nich umieszczone na tej wystawie, to jest nawet ok. 150 różnych agatów. Generalnie otrzymaliśmy ponad 300 minerałów skał; wśród przekazanych okazów zdarzają się też skamieniałości - zaznacza Robert Woziński, kierownik Muzeum.



Muzeum Geologiczne otrzymywało w swojej historii minerały od różnych osób, mimo wszystko nieczęsto zdarzają się tak wielkie darowizny.



- Pani Beata była podróżniczką, w różnych miejscach skupowała minerały, przywoziła i w ten sposób wzbogacała swoją przepiękną, wielką kolekcję. Na pewno w Szczecinie należała do nielicznych osób z takim zbiorem - podkreślił Woziński.



Muzeum Geologiczne to ponad 8000 okazów; wśród nich jedna z największych na świecie kolekcji piasków.