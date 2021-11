Wiszący przystanek w ocenie mieszkańców. "Zastanawiam się, czy on nie odpadnie"

Duże zainteresowanie wiszącym przystankiem na budowanym Węźle Łękno w Szczecinie.

Mieszkańcy przyznają, że wygląda dość atrakcyjnie, ale nie wszyscy odważyliby się z niego skorzystać.- Zastanawiam się, czy on nie odpadnie. Mam taka obawę w tym wszystkim. - Chyba, że to jest jakaś nowa atrakcja turystyczna Szczecina. Jeszcze tylko powinna być podłoga przezroczysta i taka platforma, jak w innych krajach - mówią szczecinianie.Jak twierdzi rzecznik miasta ds. inwestycji Piotr Zieliński, budowa przystanku w takiej formie była jedynym rozwiązaniem.- Obok tej łącznicy znajdują się tory kolejowe. Projektanci nie mieli innej możliwości, żeby takie miejsce przystankowe zaprojektować, więc zrobili to na zasadzie balkoniku. To jest oczywiście odpowiednio zabezpieczone, także nie powinno się z tą cała infrastrukturą nic złego wydarzyć - tłumaczy Zieliński.Budowa Węzła Łękno jest opóźniona, ale ma się zakończyć jeszcze w tym roku.