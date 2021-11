IMGW ostrzega przed oblodzeniem dróg i chodników

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem nawierzchni dróg i chodników w wielu województwach, w tym w zachodniopomorskim.

Jak powiedziała synoptyk IMGW Ewa Łapińska, w wielu regionach wciąż pada deszcz albo deszcz ze śniegiem, opady te będą zamarzały. Ostrzeżenia przed oblodzeniem będą obowiązywały do wtorku, do rana.



Noc najchłodniejsza będzie na Podkarpaciu i rejonach podgórskich, tam temperatura może spaść od -3 do - 5 stopniu. Zimno także na Suwalszczyźnie: od -2 do -3 stopni.