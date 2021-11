Prokuratura: "prał brudne pieniądze". Burmistrz Goleniowa rekomendował go na skarbnika

Andrzej C. były dyrektor finansowy PŻM, któremu prokuratura postawiała zarzuty "prania brudnych pieniędzy" i wyrządzenia PŻM szkód w wielkich rozmiarach, został powołany przez burmistrza Goleniowe Roberta Krupowicza na skarbnika gminy.

Śledztwo Prokuratury Krajowej i CBA w sprawie PŻM jest prowadzone od czterech lat. Jednym z głównych podejrzanych jest były dyrektor finansowy firmy Andrzej C. Mężczyzna usłyszał zarzut wyrządzenia PŻM szkód majątkowych w wielkich rozmiarach w wysokości 3,5 miliona euro.Andrzej C. został odwołany ze stanowiska przez Radę Pracownicza PŻM z powodu utraty zaufania.To nie przeszkadzało burmistrzowi Goleniowa - Robertowi Krupowiczowi w powołaniu Andrzeja C. na stanowisko skarbnika miasta. Wcześniej Andrzej C. był prezesem goleniowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, które podlega także burmistrzowi Goleniowa. Powołując Andrzeja C. na skarbnika miasta Robert Krupowicz tak go zachwalał: "Doświadczony dyrektor finansowy, członek Rad Nadzorczych w spółkach kapitałowych, skuteczny w tworzeniu i wdrażaniu własnych strategii rozwoju. To świadomy lider i strateg."Andrzejowi C. który dziś decyduje o wielomilionowym budżecie Goleniowa - za przestępstwa finansowe - grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.